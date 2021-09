Wahl-O-Mat: Welche Partei soll ich bei der Bundestagswahl 2021 wählen? Hier finden Sie den Wahlomat online.

dpa

Berlin. Der Wahl-O-Mat hilft Ihnen dabei, die für Sie richtige Partei bei der Bundestagswahl 2021 zu finden. Alle Infos zu dem digitalen Entscheidungs-Tool.

Die kommende Bundestagswahl findet am 26. September statt. Wer sich noch nicht sicher ist, welche Partei er wählen will, der kann sich über den Wahl-O-Mat informieren. Der aktuelle Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl wird am 2. September ve