Wahl-O-Mat: Welche Partei soll ich bei der Bundestagswahl 2021 wählen? Hier finden Sie den Wahlomat online.

dpa

Berlin. Bundestagswahl im September 2021: Der Wahl-O-Mat zeigt Ihnen, welche Partei zu Ihren politischen Meinungen passen könnte. Probieren Sie es aus.

Die kommende Bundestagswahl findet am 26. September statt. Wer sich noch nicht sicher ist, welche Partei er wählen will, der kann sich über den Wahl-O-Mat informieren. Der aktuelle Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl wird am 2. September ve