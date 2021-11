Eine Übersicht, welche Bäckereien am Totensonntag, dem 21. November, geöffnet haben. (Symboldbild)

Peter Kneffel/dpa

Osnabrück. Zu einem ausgiebigen Frühstück gehören frische Brötchen. Auch am Totensonntag muss in Osnabrück nicht darauf verzichtet werden. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Bäcker am Gedenktag am 21. November.

Öffnungszeiten der Bäcker in Osnabrück am 21. November 2021 Back-Factory Große Straße: 11 bis 17.30 UhrBerelsmann Fürstenauer Weg: 7.30 bis 11 UhrGretescher Weg: geschlossenLotter Straße: 6 bis 13 UhrBrinkhege Arndtstraße: 8 bis 11 UhrAugus