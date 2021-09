Diese Bäcker in Osnabrück öffnen am Tag der Deutschen Einheit

Auch am Tag der Deutschen Einheit muss in Osnabrück beim Frühstück nicht auf frische Brötchen verzichtet werden. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten am 3. Oktober 2021. (Symbolbild)

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Osnabrück. Zu einem ausgiebigen Frühstück gehören frische Brötchen. Auch am Tag der Deutschen Einheit muss in Osnabrück nicht darauf verzichtet werden. Eine Übersicht, über die Öffnungszeiten der Bäcker am 3. Oktober 2021.

Zwar bekommt man am Tag der Deutschen Einheit in Osnabrück nicht in jeder Filiale frische Brötchen, doch zahlreiche Bäcker haben geöffnet.Öffnungszeiten der Bäcker in Osnabrück am 3. Oktober 2021Back-FactoryGroße Straße: geschlossenBerelsma