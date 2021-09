Diese Bäcker in Wallenhorst öffnen am Tag der Deutschen Einheit

Auch am Tag der Deutschen Einheit muss in Wallenhorst beim Frühstück nicht auf frische Brötchen verzichtet werden. (Symbolbild)

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Wallenhorst. Frische Brötchen sind bei einem ausgewogenen Sonntagsfrühstück Pflicht. Auch am 3. Oktober 2021, dem Tag der Deutschen Einheit, öffnen verschiedene Bäcker in Wallenhorst. Hier eine Übersicht über die Öffnungszeiten.

Zwar haben am Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahr nicht alle Bäckereien in Wallenhorst geöffnet, dennoch kann man bei einigen frische Brötchen bekommen.Öffnungszeiten der Bäcker in Wallenhorst am 3. Oktober 2021BerelsmannEdeka Hollage: