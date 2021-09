Wer wird Bürgermeister in der Samtgemeinde Fürstenau? Ergebnis der Stichwahl

Gehen in die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in der Samtgemeinde Fürstenau: Dirk Imke (CDU) und Matthias Wübbel (SPD).

Fürstenau. Am 26. September 2021 gehen in der Samtgemeinde Fürstenau Dirk Imke (CDU) und Matthias Wübbel (SPD) in die Stichwahl um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters. Hier finden Sie das Ergebnis.

Im ersten Wahlgang am 12. September hatte keiner der beiden Kandidaten die nötige absolute Mehrheit erreicht. Daher müssen Imke und Wübbel in die Stichwahl. Dirk Imke (CDU) hatte im ersten Wahlgang 46,31 Prozent der Stimmen erhalten, Matthi