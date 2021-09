Wer wird Bürgermeister in Melle? Ergebnis der Stichwahl

Gehen in die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in Melle: für die SPD Jutta Dettmann und für die CDU Frank Vornholt.

Hengehold/Buss

Melle. Am 26. September 2021 müssen in Melle Frank Vornholt (CDU) und Jutta Dettmann (SPD) in die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters. Hier finden Sie das Ergebnis.

Im ersten Wahlgang am 12. September hatte weder Vornholt noch Dettmann die nötige absolute Mehrheit erreicht. Daher müssen sie nun in die Stichwahl. Frank Vornholt (CDU) hatte im ersten Wahlgang 33,04 Prozent der Stimmen erhalten, Jutta Det