Spezialisten am UKSH ersetzen menschliches Herz durch Kunstherz

Ein künstliches Herz auf einer Ausstellung für Medizintechnik.

imago/Revierfoto

Kiel. In einer neunstündigen Operation hat ein Ärzteteam dem herzgeschwächten Patienten ein Kunstherz eingepflanzt. Weltweit gab es diese Form der Transplantation erst etwa zwanzig mal.

Es ist eine medizinische Sensation: Erstmals haben Herzchirurgen in Deutschland ein komplettes menschliches Herz durch ein Kunstherz ausgetauscht und damit die Stabilisierung beider Herzkammern erreicht. Das Ärzteteam am UKSH in Kiel r