Kommunalwahl 2021: Was Sie zur Briefwahl in Stadt und Landkreis Osnabrück wissen müssen

Bürger aus Stadt und Landkreis Osnabrück, die am Wahltag selbst keine Zeit haben, können per Briefwahl an der Kommunalwahl und den Direktwahlen am 12. September 2021 teilnehmen. (Symbolfoto)

imago images/foto2press/Oliver Zimmermann

Osnabrück. Am Sonntag, 12. September 2021, findet die Kommunalwahl in Niedersachsen statt. Wer an dem Tag verhindert ist, kann bereits vorher seine Stimme abgeben – per Briefwahl. Alle Informationen für Stadt und Landkreis Osnabrück.

Wann findet die Kommunalwahl statt?Die Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen sind für Sonntag, 12. September, terminiert. In einigen Kommunen finden an dem Tag auch Bürgermeister-Direktwahlen statt. Die Wahlräume haben von 8 bis 18 Uhr geöff