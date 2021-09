Für Sonntag, 12. September 2021, ist die Kommunalwahl datiert. Dann dürfen auch in Stadt und Landkreis Osnabrück Bürger ihre Stimme abgeben. (Symbolfoto)

imago images/Eibner/Fleig

Osnabrück. Im September 2021 wird gewählt: Erst steht die Kommunalwahl an, zwei Wochen später noch die Bundestagswahl. Wann werden Kreis-, Stadt- und Ortsräte sowohl in einigen Kommunen im Landkreis Osnabrück auch Bürgermeister gewählt? Wer ist wahlberechtigt? Eine Übersicht.

Wann wird gewählt?Die Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen sind für Sonntag, 12. September, terminiert. Die Wahlräume haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer an dem Tag verhindert ist, kann vorab seine Stimme abgeben – per Briefwahl.Alle