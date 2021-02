Erhöhte Werte: Radioaktives Uran in der Ostsee entdeckt

Das kalte Wetter der letzten Tage hat für Eis und Schnee an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Im nördlichen und zentralen Teil der Ostsee wurden nun erhöhte Werte von Uran-236 entdeckt.

Stefan Sauer/dpa

Ostsee. In der Ostsee wurde ein erhöhter Anteil an radioaktivem Uran festgestellt. Noch ist die Quelle unbekannt, aber die Forscher haben zwei Vermutungen.

Forscher haben in der mittleren und nördlichen Ostsee einen erhöhten Anteil an Uran entdeckt. Konkret handelt es sich dabei um das radioaktive Isotop Uran-236, dessen Werte in diesen Gebieten im Schnitt um das Dreifache erhöht waren. Dies b