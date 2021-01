Berlin. 22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL über Nadine Ackermann? Und wer ist sie wirklich?

Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

NADINE (24), PERSONALLEITERIN AUS TUTTLINGEN

„Ich weiß, dass ich gut bei Männern ankomme“

Das schreibt RTL:

Nadine liebt die schönen Dinge des Lebens. Ob ein Ausflug auf der Yacht ihrer Eltern oder Urlaub in Luxusresorts – wer das Herz der 24-Jährigen erobern will, sollte ihr die Welt zu Füßen legen können. Aufgewachsen in der Nähe vom Bodensee, haben es ihr Wassersportarten aller Art angetan: Im Sommer trifft man Nadine beim Motorbootfahren, Wasserski und Schwimmen. Im Winter wechselt die sportliche Luxus-Lady auf Alpin-Ski und krönt einen perfekten Pistentag mit einem leckeren Essen und etwas Wellness auf einer schicken Hütte. Immer an ihrer Seite: ihre Schwester, die gleichzeitig ihre beste Freundin ist!

Da Nadine gerne unterwegs ist, geht eins also gar nicht: „Ein Kerl, der jeden Tag mit Bier vor dem Fernseher sitzt, passt nicht zu einer Lady wie mir!“ Ob der Bachelor der anspruchsvollen Sportskanone genügend Abwechslung bieten kann?

Was heißt das wirklich?

Nadine weiß, dass sie gut bei Männern ankommt? Na und? Offenbar hat sie hat das ganze Spiel überhaupt nicht verstanden. Ihr Reisevergnügen bezahlt nachher doch nicht der Bachelor, das machen die Werbepartner ihres Instagram-Kanals. Und damit der Follower sammelt, muss sie keinem Mann gefallen, sondern all den Frauen, die sich seine Kuppel-Show angucken.

