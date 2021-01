Berlin. 22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL zu Michelle „Mimi“ Gwozdz? Wer ist sie wirklich?

Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

MIMI (26), BÜROKAUFFRAU AUS PFUNGSTADT

„Wenn ich mich nicht selbst beworben hätte, hätte es meine Familie getan“

Das schreibt RTL:

„Weil ich auf normalem Wege keinen Mann finde, der mir gefällt, muss mal was Verrücktes her“, sagt Mimi. Sie ist nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern zieht ihre Mitmenschen vor allem mit ihrer fröhlichen, lebensbejahenden Art direkt in ihren Bann. „Wenn mein Auftreten, meine Augen, mein Humor und mein Charme nicht reichen, überzeuge ich ihn mit meinen Cocktail-Künsten.“ Dann kann wiederum auch der Bachelor beweisen, ob er in Mimis polnische Familie passt, wo Trinkfestigkeit ein großer Vorteil ist, so die Bürokauffrau.

Obwohl sie in Deutschland geboren aufgewachsen ist, fühlt sich Mimi dem Heimatland ihrer Eltern sehr verbunden und besucht regelmäßig ihre Verwandten in Oberschlesien. Noch schöner wären die Familienbesuche in Polen, wenn Mimi auch ihren Traummann im Gepäck hätte. Perfekt wäre ein charmanter Gentleman mit Humor, der ihr größter Kritiker und Verfechter zugleich ist – und mit der Geselligkeit ihrer polnischen Familie mithalten kann.

Was heißt das wirklich?

Dass der Sender-PR zu Mimi nur Frohsinn und ihre polnische Herkunft einfallen, ist erstmal ein schlechtes Zeichen. Die aufdringlichen Hinweise auf übermäßigen Alkoholkonsum machen sie trotzdem zur Favoritin in einem Format, dessen Sponsorengeld vom Schnaps-Hersteller kommt. Unter all den Stefanie Desirees und Kim-Virginias profitiert Mimi davon, dass Niko ihren Namen auch nach sieben Martinis noch rausbringen wird.

