Schärfere Corona-Regeln: Was bedeutet eine Ausgangssperre?

Wer sich nicht an eine nächtliche Ausgangssperre hält, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Robert Michael/dpa

Berlin. Im Kampf gegen die Pandemie sind erneut drastische Verschärfungen der Corona-Regeln im Gespräch. Auch eine Ausgangssperre ist möglich.

Bund und Länder beraten am Montag wieder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Im Gespräch ist auch eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre, da die Kontakte im privaten Bereich nochmal weiter reduziert werden sollen. Offen is