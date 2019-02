Osnabrück. Erst bundesweite Aufmerksamkeit, doch Name und Logo verloren: Die Ravensberger Brauerei aus Bielefeld und ihr Gründer Mike Cacic haben schon einiges mitgemacht seit der Gründung 2016. Wie steht es heute um die kleine Brauerei, die ihr Bier derzeit nur mit schwarzem Etikett ohne Namen verkaufen darf?

Mit einem vermeintlich harmlosen Interview fing es an. „Da fiel nebenher der Satz: ‚Damit man endlich Bier aus Bielefeld trinken kann und endlich kein Bier mehr aus Herford trinken muss‘“, sagt Mike Cacic, Gründer der Ravensberger Brauerei aus Bielefeld, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Daraus wurde die Überschrift ‚Endlich kein Bier mehr aus Herford – Ravensberger Brauerei macht sich auf den Weg‘“, sagt der 30-jährige.

Der Weg von Cacic zum Brauerei-Gründer begann in Bielefeld-Senne. Sein Vater führt einen Getränkehandel knapp 50 Meter entfernt vom Hotelrestaurant „Zur Spitze“. Das Hotel braute für Gäste ein eigenes Bier. Fasziniert vom Brauwesen und der Geschmacksvielfalt verbrachte er seine freie Zeit oftmals in der kleinen Hausbrauerei.

Der Zufall half beim Rezept

Der gelernte Einzelhandelskaufmann vertiefte sich in die Materie, las in Büchern und Online-Foren und fing an, Rezepte zu entwickeln, nach denen er anfangs in seiner Küche, später im Hotel braute - bis ihm 2015 der Zufall half: „Ich wollte eigentlich zwei verschiedene Biere brauen, etwas Herbes und etwas Süßes“, sagt Cacic. Aber leider war an dem Tag einer der beiden Braukessel defekt. Der Brauer des Hotels kam auf die Idee, einfach alles in einen Braukessel zusammen zu schmeißen.

„Ein paar Wochen später habe ich das Bier probiert und war begeistert“, erzählt Cacic. Beim Fussballschauen mit Freunden präsentierte Cacic sein selbstgebrautes Bier, ein Hybrid aus Pils und Helles. „Alle waren total begeistert und fragten nach dem Namen“, so der Brauer. Das Fussballschauen mit Freunden inspirierte Cacic dann zum Namen für sein Bier: Flutlicht. „An dieser Rezeptur wurde bis heute nichts verändert“, erklärt er.

Das neue „Bielefelder Flutlicht“ kam auch außerhalb von Cacic´ Freundeskreis gut an. Zusammen mit Bruder Mirko fing Cacic an, sein Bier als Ravensberger Brauerei gewerblich zu vertreiben.

„Wir haben alles selber gemacht. Kleinste Mengen vom Fass einfach in Flaschen abgefüllt; in Bügelflaschen, hellen Glasflaschen, alles was da war. Das haben wir den Leuten in die Hand gedrückt.“ Mike Cacic

In seiner Euphorie gab Cacic dann jenes Interview, das ihm später auf die Füße fallen sollte. Der Spruch "Endlich kein Bier mehr aus Herford" wurde schnell zum Selbstläufer und es kamen so viele Anfragen, dass die Braukapazität im Hotel nicht mehr ausreichte. Um den Bedarf zu decken, ließ Cacic ab diesem Zeitpunkt in der Schlossbrauerei Rheder, in Brakel im Kreis Höxter, produzieren. Ab Dezember 2016 konnte das „Bielefelder Flutlicht“ somit großflächig verkauft werden.



Doch schon ein paar Monate später folgte das böse Erwachen. In einem Schreiben von der „Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs" wurde Ravensberger Verunglimpfung einer Brauerei in Ostwestfalen durch ihren Slogan und zusätzlich Verbrauchertäuschung vorgeworfen, da von seinen Etiketten nicht hervorgeht, dass das Bier nicht mehr in Bielefeld gebraut wird. Zwar hatte Cacic im Internet veröffentlicht, dass sein Bier in in Brakel gebraut und abgefüllt wird, aber auf den Etiketten selbst war das nicht vermerkt.





„Ich habe mir einen Anwalt genommen, denn ich hatte natürlich keine Ahnung, was jetzt passieren würde.“ Um die junge Firma in ihrer Existenz nicht zu bedrohe, bekam Cacic bis zum 30. September 2017 Zeit, die bereits bestellten 160.000 Flaschen Flutlicht zu verkaufen. Über soziale Medien machte Cacic seine Situation publik und erlangte binnen kurzer Zeit überregionale Bekanntheit. Mit der Aktion „Wir fluten Bielefeld“ gelang es, alle Flaschen an den Mann zu bringen.

Aber damit war der Streit mit der Wettbewerbszentrale noch nicht beendet. Am 2. März 2018 trafen sich beide Seiten vor Gericht. Cacic verlor den Prozess. „Das Gericht hat den Namen Ravensberger Brauerei, das Logo und das Bielefelder Flutlicht verboten, solange das Bier nicht in Bielefeld gebraut wird.“ An diesem Freitagmorgen war die Ravensberger Brauerei praktisch Geschichte.



Brauerei ohne Namen und Logo

„Am nächsten Morgen lief alle halbe Stunde im Lokalradio ein Bericht, dass wir den Prozess verloren haben“, erzählt Cacic. „Wir hatten gerade frisch unseren Sohn bekommen und ich saß im Bett, trank einen Kaffee nach dem anderen und dachte ‚Wie komme ich heute durch den Tag?‘“

Im ersten Moment wusste der junge Vater nicht, wie es weitergehen sollte. Der ganze Prozess hat Cacic insgesamt 55.000 Euro gekostet, inklusive der Etiketten und Werbematerialien, die er jetzt nicht mehr benutzen konnte. „Irgendwann raffst du dich aber auf und sagst dir ‚Jetzt erst recht, jetzt legen wir richtig los!‘“ sagt der Start-up-Brauer.





Und dabei bekam Cacic unerwartet Hilfe. Direkt nach dem Urteil kamen viele Menschen auf den Start-up-Brauer zu und boten spontan ihre Unterstützung an. Eine Agentur brachte Cacic auf die Idee, die Label nahezu komplett schwarz überkleben. Unter dem Motto „lässt sich nicht ausknipsen“ hat Cacic über soziale Netzwerke zu einer Überklebe-Aktion eingeladen. „Und zum Kleben kamen 100 Leute, die wir noch nie vorher gesehen haben. Dazu kamen noch kleine Unternehmen, wie die Fleischerei Damisch, die unentgeltlich Würstchen für die Helfer gegrillt hat.“

Auch die Verbraucher und Getränkemärkte in Bielefeld haben mitgezogen und das schwarze Flutlicht offensiv in ihren Auslagen präsentiert. „Es war sehr viel Arbeit, aber durch die Hilfsbereitschaft der Leute und Märkte ist ein Stein ins Rollen gekommen, der nicht mehr aufzuhalten war.“



Zu Weihnachten ließ sich Cacic daher noch etwas besonders einfallen und ließ ein Sonderetikett mit dem Aufdruck „Danke“ anfertigen. Dabei brachte er 3840 Flaschen mit Sonderetikett auf den Markt.

Aber wie geht es nach den Tiefschlägen mit der Brauerei an sich weiter? Seit Oktober 2018 gibt es jetzt ein zweites Bier: das „Abendrot“, ein klassisches Kellerbier.



Der Weg zur eigenen Brauerei in Bielefeld

Im Vordergrund steht aber der Bau einer eigenen Brauerei auf dem Gelände der Möller-Werke in Bielefeld, wo die Ravensberger Brauerei Gmbh seit dem August 2017 ihren Sitz hat. Dann darf Cacic auch wieder sein Logo und den Namen auf dem Bier nutzen. „Ziel ist Ende 2019“, betont der Jungunternehmer. Gebraut wird aktuell im sauerländischen Westheim.

„Wir wollen nicht noch 20 Jahre erzählen ‚Wir sind die Ravensberger Brauerei aus Bielefeld, aber brauen woanders‘, sagt Cacic. „Das war auch nie der Plan, es war nur eine Notwendigkeit, um überhaupt weitermachen zu können.“

Cacic´s Gespür für soziale Meden Dass Cacic ein Gespür für soziale Medien und deren Kraft hat, hat der 30-jährige mit weiteren Aktionen bewiesen. Unter dem Titel „Beweis uns deine Liebe“ hatte Cacic im Februar 2018 auf Facebook demjenigen, der sich ein Flutlicht-Tattoo stechen lässt, zwei Jahre lang jeden Monat eine Kiste Bier versprochen. Die Idee ist entstanden, als Cacic seine Freundin und ihren Bruder, beides große Tattoo-Fans aus einer Laune heraus gefragt hatte, ob sie sich nicht ein solche Tätowierung machen lassen möchten. Vom vehementen Nein fast schon provoziert, entgegnete er „Wetten, ich finden jemanden, der das macht?“ „Wir hatten nach zwei Stunden schon 30 Bewerbungen“, erinnert sich Cacic. „Am Ende waren es über 50.“ Nach dem Zufallsprinzip wurde eine junge Dame aus Verl ausgewählt. Als sie zum vereinbarten Termin eine Viertelstunde zu spät kam, dachte Cacic schon, sie kommt doch nicht. „Aber sie kam und hat es eiskalt durchgezogen“, sagt Cacic. Daneben ist Cacic auch Lokalpatriot und Fußball-Fan. Als vor dem Ostwestfalen-Duell Ende November gegen den SC Paderborn in der Bielefelder Innenstadt sechs Kisten Paderborner Pils mit Gruß aus Paderborn standen, wusste er: „Das kann man doch nicht auf sich sitzen lassen, da muss man was machen.“ Also hat Cacic am nächsten Morgen seinen Bulli gepackt, ist nach Paderborn gefahren und hat sechs Kisten Flutlicht vor der Benteler-Arena aufgebaut. Dazu hatte er noch einen besonderen Gruß hinterlassen: „Wer zweitklassig spielt, sollte wenigstens erstklassig trinken.“