Aue. Endlich! Auf der Rückfahrt vom 33:28-Sieg (20:15) beim EHV Aue hat die HSG Nordhorn-Lingen die Rückkehr in die Handball-Bundesliga geschafft. „Das hat niemand mehr verdient als wir“, stellte Trainer Heiner Bültmann sachlich fest.

