Meppen. 2667 Dauerkarten hat der SV Meppen in dieser Saison bis Oktober verkauft. Knapp 100 sind in der Winterpause noch dazukommen. Eine Bestmarke. So viele Tickets haben die Emsländer nicht einmal in der seligen elfjährigen Zweitliga-Zeit abgesetzt.

„Mit der Zahl sind wir zufrieden“, heißt es beim SV Meppen. Sie bedeutet Vereinsrekord. Die Steigerung im Vergleich zum ersten Drittligajahr ist beachtlich. Rund 600 Karten hat der Verein mehr abgesetzt. Das bedeutet immerhin ein Zuwachs um rund 30 Prozent!



Über 1000 Tickets bleiben in der Kreisstadt

Die mit Abstand meisten Dauerkarten – und das ist kein Überraschung – verkauft der SV Meppen am heimischen Standort. Das geht aus einer Auswertung von 2579 abgesetzten Tickets hervor. Weitere Daten konnten nicht genau genug erfasst werden. In Meppen wurden 1006 Karten geordert. Dann folgt Haren (260) vor Lingen (213), Haselünne (191) und Geeste (113). Im emsländischen Norden sind Tickets besonders gefragt in den Samtgemeinden Dörpen und Sögel (je 72). Gerade zwei Karten wurden in Salzbergen abgesetzt, in der Samtgemeinde Spelle zwölf.

Die größte Nachfrage außerhalb des Emslandes wird in der Grafschaft Bentheim registriert, allein 41 Tickets wurden in Lohne und Wietmarschen geordert, immerhin ein Dutzend in Nordhorn. 30 Bestellungen kommen aus Münster, wo viele Emsländer studieren, wie auch Osnabrück (13), Oldenburg (11) und auch Hannover (10).



Interesse in den Niederlanden

Auch in den Niederlanden hat der Verein eine gute Nachfrage verzeichnet. Es dürften um die 20 Karten vor allem aus dem Raum Klazienaveen bestellt worden sein, davon ist allerdings nur ein Teil erfasst. SVM-Torwarttrainer Richard Moes weiß, dass trotz des Aufstiegs vom FC Emmen in die Ehrendivision viele Holländer in die Hänsch-Arena fahren.

Mit Zuschauerzahlen zufrieden

Auch mit den Zuschauerzahlen zeigt sich der SVM zufrieden. In der vergangenen Saison lag der Schnitt bei 6889. Kalkuliert war mit 5949. Aktuell liegt der Schnitt bei 7936 (Kalkulation 6900). Allerdings besteht angesichts der vielen attraktiven Heimspiele in der Hinrunde zu erwarten, dass der Schnitt in der zweiten Saisonhälfte sinken wird.

Ticketingsystem zahlt sich aus

Ausgezahlt hat sich nach Angaben des Vereins das neue Ticketingsystem genau wie die elektronische Einlassbestätigung mittels eine s Scanners. Es erleichtere die Organisation wesentlich, auch wenn das Scannen am Eingang noch mehr Zeit erfordere als es bisher beim Abreißen des Tickets nötig war.

Tageskassen bleiben geöffnet



Der SVM muss auch weiterhin Tageskassen geöffnet halten. Kurzentschlossene kaufen dort im Schnitt pro Spieltag gut 1000 Tickets. Es können aber auch 1600 bis 1700 werden bei interessanten Partien oder gutem Wetter, hieß es auf der Geschäftsstelle. Maximal elf Tageskassen kann der Verein anbieten (fünf am Haupteingang, drei an der Jahnstraße und drei vor dem Gästebereich). Im Regelfall sind sechs bis sieben geöffnet. „Der Bedarf ist da.“