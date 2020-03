Osnabrück/Georgsmarienhütte. Die aktuelle Corona-Krise hat sich in den vergangenen Tagen massiv verschärft. Daher hat die Awigo nun die komplette Müllsammelaktion am kommenden Wochenende in der Region Osnabrück abgesagt.

