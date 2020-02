Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 28. Februar 2020 bis 1. März 2020.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine vom 28. Februar bis 1. März 2020

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Freitag, 28. Februar 2020:

Flohmarkt von Frauen für Frauen: Kleidung, Schuhe und Accessoires werden am Freitag von 16 bis 19 Uhr im GZ Lerchestraße von Frau zu Frau gehandelt.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 29. Februar 2020:



Flohmarkt an der Halle Gartlage: An diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr können die Flohmarktstände nur auf dem Freigelände aufgebaut werden. Denn in der Halle Gartlage findet am Samstag und Sonntag der Mittelaltermarkt "Osnabrücker Umschlag" statt.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 1. März 2020:

Anzeige Anzeige

Flohmarkt im Mütterzentrum: Zum Flohmarkt für Frauen und Kinder lädt das Mütterzentrum Osnabrück am Sonntag von 13 bis 17 Uhr im Haus der Jugend ein.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Flohmarkttermine am 29. Februar und 1. März 2020

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 29. Februar 2020:

"Rund ums Kind" in Wallenhorst: Beim Basar am Samstag von 9.30 bis 12 Uhr in der Realschule Wallenhorst werden Spielzeug und Kinderkleidung verkauft.

Beim Basar am Samstag von 9.30 bis 12 Uhr in der Realschule Wallenhorst werden Spielzeug und Kinderkleidung verkauft. Flohmarkt in Bramsche: In der Meyerhofschule findet ebenfalls ein Flohmarkt statt, nämlich am Samstag von 14 bis 16 Uhr

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 1. März:

Hagener Bücherbörse: Die Melanchthon-Kirchengemeinde verkauft gebrauchte Bücher am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Oberschule Hagen.

Flohmarkt im Emsland: Flohmarkttermin am 29. Februar 2020

Im Emsland kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende hier auf ihre Kosten.

Flohmarkt im Emsland am 29. Februar 2020

Flohmarkt in Dörpen: Eine sortierte Kinderkleider- und Spielzeugbörse findet am Samstag ab 13.30 Uhr im Christophorus-Haus in Dörpen statt.

Mehr Flohmärkte in der Region finden Sie auch auf unserem Veranstaltungsportal www.noz.de/veranstaltungen/flohmarkt

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare oder senden Sie eine E-Mail an termine@noz.de!