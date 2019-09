Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 27. September bis 3. Oktober 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine vom 28. September bis 3. Oktober 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 28. September 2019:



Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 29. September 2019:

Kinderflohmarkt in der Lagerhalle: Von 14.30 bis 16.30 Uhr findet in der Lagerhalle ein Flohmarkt für Spielzeug und Kinderkleidung statt.

Flohmarkt in Osnabrück am Donnerstag, 3. Oktober 2019:

Flohmarkt am Ikea-Einrichtungshaus: Auf dem Ikea-Parkplatz kann von 11 bis 17 Uhr gefeilscht und gehandelt werden.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine vom 27. September bis 3. Oktober 2019

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Freitag, 27. September 2019:

Kinderkleiderbörse in Fürstenau: Im Kinder- und Jugendheim Hollenstede wird von 19 bis 21 Uhr alles „rund ums Kind“ angeboten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 28. September 2019:

Flohmarkt „rund ums Kind“ in Dissen: In Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde findet von 14 bis 16 Uhr ein Flohmarkt „rund ums Kind“ statt.

In Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde findet von 14 bis 16 Uhr ein Flohmarkt „rund ums Kind“ statt. Second-Hand-Basar in Belm: Im Kindergarten Vehrte kommen Groß und Klein von 14 bis 16 Uhr beim Second-Hand-Basar auf ihre Kosten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 29. September 2019:

Flohmarkt in Bad Laer: Ab 11 Uhr findet auf dem Thieplatz der Leinewebermarkt mit Flohmarkt, verkaufsoffenem Sonntag, „Tiermeile“ und Tag der Gesundheit im Solevital statt.

Ab 11 Uhr findet auf dem Thieplatz der Leinewebermarkt mit Flohmarkt, verkaufsoffenem Sonntag, „Tiermeile“ und Tag der Gesundheit im Solevital statt. Flohmarkt in Bad Essen: Das Deutsche Rote Kreuz Bad Essen-Wittlage lädt zum von 11 bis 18 Uhr zum Familienflohmarkt auf dem Gelände des DRK-Kreisverbandes ein.

Das Deutsche Rote Kreuz Bad Essen-Wittlage lädt zum von 11 bis 18 Uhr zum Familienflohmarkt auf dem Gelände des DRK-Kreisverbandes ein. Frauenflohmarkt in Glandorf: Beim Flohmarkt von Frau zu Frau, veranstaltet vom Förderverein der Ludwig-Windthorst-Schule in der Schulaula, werden von 14 bis 17 Uhr Bekleidung, Accessoires und Deko angeboten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Donnerstag, 3. Oktober 2019:

Frauenflohmarkt in Bramsche: In der Kunst- und Kulturwerkstatt können Frauen von 10 bis 13 Uhr nach Schnäppchen Ausschau halten.

Flohmarkt im Emsland: Termine am 28. und 29. September 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 28. September 2019:

Flohmarkt in Meppen: Der Meppener Herbstmarkt ist der größte Floh- und Trödelmarkt in der Region. Von 9 bis 18 Uhr verwandelt sich das Industriegebiet Meppen-Nödike in ein Revier für Sammler, Trödler und Schnäppchenjäger.

Der Meppener Herbstmarkt ist der größte Floh- und Trödelmarkt in der Region. Von 9 bis 18 Uhr verwandelt sich das Industriegebiet Meppen-Nödike in ein Revier für Sammler, Trödler und Schnäppchenjäger. Spielzeugbörse in Twist: Im Franziskushaus Schöninghsdorf werden von 10 bis 12 Uhr neben Spielzeug auch gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung sowie Umstandsmode verkauft.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 29. September 2019:

Flohmarkt in Meppen: Von 9 bis 18 Uhr geht es weiter mit dem Trödelmarkt im Industriegebiet Meppen-Nödike.

Flohmarkt in Westfalen: Termine am 28. und 29. September 2019

Im benachbarten Westfalen kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen am Samstag, 28. September 2019:



Frauenflohmarkt in Versmold: Vom Hut bis zum Schuh können Frauen von 14 bis 17 Uhr im Haus Kavenstroth gut erhaltene, moderne Bekleidung und Accessoires verkaufen und kaufen.

Flohmarkt in Westfalen am Sonntag, 29. September 2019:

Trödelmarkt in Nordwalde: Auf dem Parkplatz Trendelkampgelände kann von 11 bis 17 Uhr getrödelt werden.

Flohmärkte in der Region finden Sie auch auf unserem Veranstaltungsportal www.noz.de/veranstaltungen/flohmarkt

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!