Flohmarkt in der Region Osnabrück-Emsland am 26. Januar 2020 CC-Editor öffnen

Flohmarkt in der Region Osnabrück-Emsland: Hier ist der Flohmarkttermin am 26. Januar 2020. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. An diesem Wochenende findet in der Region Osnabrück-Emsland nur ein Flohmarkt am 26. Januar 2020 statt.