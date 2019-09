Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 20. bis 22. September 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 20. und 21. September 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Freitag, 20. September 2019:

Frauenflohmarkt im GZ Lerchenstraße: Beim Flohmarkt im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße findet „frau“ von 16 bis 19 Uhr alles, was gefällt.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 21. September 2019:

Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in der Dodesheide: Im Innen- und Außenbereich der Schule in der Dodesheide findet von 11 bis 15 Uhr ein Flohmarkt statt.

Spielzeugbörse in Voxtrup: In der Kindertagesstätte St. Antonius wird von 11 bis 14 Uhr Spielzeug und Kinderkleidung angeboten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termin am 21. September 2019:

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 21. September 2019:

Kleiderbörse in Merzen: In der Schützenhalle Südmerzen steht von 13 bis 15 Uhr Kinderkleidung und Spielzeug zum Verkauf.

Flohmarkt im Emsland: Termine am 20. und 21. September 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Freitag, 20. September 2019:

Spielzeugbörse in Freren: Von 15 bis 18 Uhr können Kinder im Rathaus Spielzeug und Bücher tauschen.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 21. September 2019:

Kinderflohmarkt in Haren: Bei der Kleider- und Spielzeugbörse im Pfarrheim Emmeln kommen Groß und Klein von 10 bis 12 Uhr auf ihre Kosten.

Flohmarkt „rund ums Kind" in Meppen: Im Propsteigemeindehaus St. Vitus findet von 10 bis 11.30 Uhr eine Spielzeug- und Kinderkleiderbörse statt. Es wird auch Kommunionkleidung angeboten.

Kleiderbörse in Dalum: In der Bonifatiusschule findet von 10 bis 12 Uhr eine anonyme Kleiderbörse statt.

Flohmarkt in Westfalen: Termin am 22. September 2019

Im benachbarten Westfalen kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen am Sonntag, 22. September 2019:

Trödelmarkt in Rheine: Auf dem Parkplatz des Zweiradcenters Schröder kann von 11 bis 18 Uhr gefeilscht und gehandelt werden.

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!