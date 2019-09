Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 13. bis 15. September 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 14. und 15. September 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 14. September 2019:



Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden. Kinderflohmarkt in St. Joseph: Wer Kindersachen kaufen oder verkaufen möchte, sollte von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim St. Joseph vorbeischauen.

Wer Kindersachen kaufen oder verkaufen möchte, sollte von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim St. Joseph vorbeischauen. Nachtflohmarkt am Ledenhof: Von 18 bis 2 Uhr findet in der Fußgängerzone rund um den Ledenhof der beliebte Nachtflohmarkt statt.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 15. September 2019:

Frauenflohmarkt in der Halle Gartlage: Beim Frauenflohmarkt in der Halle Gartlage wird von 11 bis 17 Uhr Second-Hand-Kleidung verkauft.

Beim Frauenflohmarkt in der Halle Gartlage wird von 11 bis 17 Uhr Second-Hand-Kleidung verkauft. Frauenflohmarkt in der Lagerhalle: Von 14.30 bis 17.30 Uhr wird beim Frauenflohmarkt in der Lagerhalle Secondhand-Kleidung von Frauen für Frauen angeboten.

Anzeige Anzeige

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 14. und 15. September 2019

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 14. September 2019:



Flohmarkt in Georgsmarienhütte: Die Initiative Hakeneschfeld lädt von 7 bis 16 Uhr zum Trödelmarkt in die Siedlung Hakeneschfeld ein.

Die Initiative Hakeneschfeld lädt von 7 bis 16 Uhr zum Trödelmarkt in die Siedlung Hakeneschfeld ein. Börse „rund ums Kind“ in Rieste: In der Johannisschule wird von 9.30 bis 12 Uhr alles „rund ums Kind“ angeboten.

In der Johannisschule wird von 9.30 bis 12 Uhr alles „rund ums Kind“ angeboten. Kinderbörse in Neuenkirchen-Vörden: Von 9.30 bis 12 Uhr können in der Oberschule Flohmarktartikel für Kinder erstanden werden.

Von 9.30 bis 12 Uhr können in der Oberschule Flohmarktartikel für Kinder erstanden werden. Kinderflohmarkt in Dissen: Der Elternbeirat und der Förderverein der Kath. Kita St. Ansgar laden von 14 bis 16.30 Uhr zu einem sortierten Flohmarkt mit Cafeteria ein.

Der Elternbeirat und der Förderverein der Kath. Kita St. Ansgar laden von 14 bis 16.30 Uhr zu einem sortierten Flohmarkt mit Cafeteria ein. Frauenflohmarkt in Dissen: Im Gemeindezentrum St. Ansgar werden von 14 bis 16.30 Uhr Bekleidung, Schuhe, Schmuck, Handtaschen und Accessoires für Frauen angeboten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 15. September 2019:

Flohmarkt „rund ums Kind“ in Bad Rothenfelde: Beim Kinderflohmarkt in der Grundschule wird von 11 bis 14 Uhr alles für das Kind angeboten.

Flohmarkt im Emsland: Termine vom 13. bis 15. September 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Freitag, 13. September 2019:

Spielzeugbasar in Meppen: Von 8.30 bis 12 Uhr können im Gemeindehaus Maria zum Frieden Flohmarktartikel für Kinder gekauft und verkauft werden.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 14. September 2019:

Kinderkleiderbörse in Meppen: Im Heimathaus Teglingen findet von 14 bis 15.30 Uhr eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse statt.

Im Heimathaus Teglingen findet von 14 bis 15.30 Uhr eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse statt. Kinderflohmarkt in Haren: Im Heimathaus in Haren-Altenberge werden von 14 bis 16 Uhr gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung der kommenden Saison, sowie gut erhaltenes Spielzeug, Baby- und Kinderausstattungen verkauft.

Im Heimathaus in Haren-Altenberge werden von 14 bis 16 Uhr gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung der kommenden Saison, sowie gut erhaltenes Spielzeug, Baby- und Kinderausstattungen verkauft. Kinderkleiderbörse in Groß Hesepe: In der Ludgerischule wird von 10 bis 12 Uhr alles „rund ums Kind“ angeboten.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 15. September 2019:

Flohmarkt in Rhede: Um 11.30 Uhr beginnt der Krammarkt mit einem „Pötte- und Pannenmarkt“ und einem Flohmarkt in der Kirchstraße.

Flohmarkt in Westfalen: Termin am 14. September 2019

Im benachbarten Westfalen kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen am Samstag, 14. September 2019:



Kinderflohmarkt in Kattenvenne: Die Zwergenwelt Kattenvenne organisiert von 12.30 bis 14.30 Uhr einen Flohmarkt für Kinder im Gemeindehaus.

Flohmärkte in der Region finden Sie auch auf unserem Veranstaltungsportal www.noz.de/veranstaltungen/flohmarkt

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!