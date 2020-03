Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 13. bis 15. März 2020.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden. Doch viele Märkte werden von den Veranstaltern aus Vorsicht abgesagt:

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 14. und 15. März 2020

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 14. März 2020:

"Rund ums Kind": Gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung, Kindersitze, Kinderwagen und Buggys, Fahrräder, Dreiräder, Spielzeug, Bücher und vieles mehr werden am Samstag bei der Börse im Pfarrheim St. Joseph in Osnabrück verkauft.

Abgesagt: Büchertafel: Der Büchermarkt der Wohnungslosenhilfe am Samstag im Forum am Dom findet nicht statt.

Rund ums Kind in Hellern: An der St.-Wiho-Kirche in Osnabrück Hellern findet am Sonntag ein Flohmarkt statt.

Abgesagt: Flohmarkt in der Lagerhalle: Die Lagerhalle hat ihre Flohmärkte einstweilen abgesagt. Das gilt sowohl für den Flohmarkt für Spielzeug und Kinderkleidung am Sonntag als auch für den Frauenflohmarkt eine Woche später.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Flohmarkttermine von 13. bis 15. März 2020

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Freitag, 13. März 2020:

Abgesagt: Frauenflohmarkt in Bad Laer: Der Flohmarkt von Frau zu Frau im Familienzentrum Arche Noah wird von diesem Freitag auf den 13. November verlegt.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 14. März 2020:

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 15. März:

Abgesagt: Rund ums Kind in Bad Laer: Am Sonntag fällt der Flohmarkt in der Grundschule am Salzbach aus.

Flohmarkt im Emsland: Flohmarkttermin am 14. und 15. März

Im Emsland kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende hier auf ihre Kosten.

Flohmarkt im Emsland am Freitag, 13. März

Abgesagt: Frauenflohmarkt in Freren: Für den Flohmarkt „von Frau zu Frau für jung und alt“ in der Alten Molkerei Freren können am Samstag gibt es bereits einen Nachholtermin.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 15. März

Abgesagt: Rund ums Kind in Freren: Auch die Kleiderbörse in der Alten Molkerei Freren mit Spielzeug, Kinderwagen, Autositze, Winterbekleidung und anderem fällt aus.

Auch die Kleiderbörse in der Alten Molkerei Freren mit Spielzeug, Kinderwagen, Autositze, Winterbekleidung und anderem fällt aus. Anonyme Börse in Herzlake: Im Schulzentrum Hasetal findet am Samstag eine anonyme Kinderkleider- und Spielzeugbörse statt.

Flohmarkt in Westfalen: Flohmarkttermin am 13. März

Eine Flohmarktabsage gibt es im benachbarten Westfalen am Freitag, 13. März:

Abgesagt: Nachtflohmarkt in Westerkappeln: Der Nachtflohmarkt in der AWO-Kita findet am Freitag nicht statt.



