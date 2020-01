Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 10. bis 12. Januar 2020.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine vom 10. bis 12. Januar 2020

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 11. Januar 2020:



Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden. Frauenflohmarkt in der Halle Gartlage: Von 17 bis 22 Uhr wird in der Halle Gartlage Second-Hand-Mode von Frauen für Frauen angeboten.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 12. Januar 2020:



Kinderflohmarkt im Autohaus Hasepark: Beim privaten Indoor-Flohmarkt im Autohaus Hasepark gibt es von 11 bis 14.30 Uhr alles „rund ums Kind“: Spielzeug, Kinder- und Baby-Kleidung, Fahrräder, Kinderwagen, Bücher und vieles mehr.

Flohmarkt im Emsland: Termine am 10. Januar 2020

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Freitag, 10. Januar 2020:

Börse für Kommunionkleidung in Haren: Im Bischof-Demann-Haus wird von 15 bis 17 Uhr Kommunionkleidung und Zubehör angeboten.





