Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 9. bis 12. November 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine vom 9. bis 12. November 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 9. November 2019:



Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 10. November 2019:

Frauenflohmarkt in der Halle Gartlage: Von 11 bis 17 Uhr wird beim Frauenflohmarkt in der Halle Gartlage Second-Hand-Kleidung verkauft.

Flohmarkt in Osnabrück am Dienstag, 12. November 2019:

Flohmarkt „rund ums Kind“: Im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße findet ab 9 Uhr ein Flohmarkt „rund ums Kind“ statt.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 9. November 2019

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 9. November 2019:

Kinderflohmarkt in Hilter: Der Förderverein der Grundschule Wellendorf veranstaltet in der Sporthalle in Wellendorf von 14 bis 16 Uhr einen Kinderflohmarkt.

Flohmarkt im Emsland: Termine am 9. und 10. November 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 9. November 2019:



Anonyme Spielzeugbörse in Geeste: Von 9.30 bis 11 Uhr findet in der Gebrüder-Grimm-Schule in Osterbrock eine anonyme Spielzeugbörse statt.

Kindersachen-Flohmarkt in Sögel: In der Schule am Schloss (Oberschule Sögel) kommen von 14 bis 16 Uhr beim Kindersachen-Flohmarkt Groß und Klein auf ihre Kosten.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag,10. November 2019:

Spielzeugflohmarkt in Haren: Im Jugendheim Rütenbrock werden von 10.30 bis 12 Uhr Kinderspielzeug und Kinderkostüme aus zweiter Hand angeboten.

Spieleflohmarkt in Meppen: Im VHS-Gebäude bieten die Brettspielfreunde Meppen von 14 bis 17.30 Uhr eine Auswahl an Spielen zum Testen an und stehen am Spielenachmittag mit Spielanweisungen oder für Fragen zur Verfügung. Es besteht auch die Gelegenheit, neue und gebrauchte Spiele günstig zu erwerben.

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!