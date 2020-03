Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 6. bis 8. März 2020.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 7. März 2020

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 7. März 2020:

Flohmarkt beim Babyfest: Zum Baby- und Kleinkinderfest in der Katholischen FaBi am Samstag von 10 bis 13 Uhr gehört auch ein Flohmarkt für Kindersachen.

Zum Baby- und Kleinkinderfest in der Katholischen FaBi am Samstag von 10 bis 13 Uhr gehört auch ein Flohmarkt für Kindersachen. Kinderflohmarkt in Voxtrup: Im Pfarrheim St. Antonius Osnabrück-Voxtrup findet am Samstag von 14 bis 16 Uhr eine Spielzeug- und Kleiderbörse mit Cafeteria statt.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Flohmarkttermine von 6. bis 8. März 2020

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Freitag, 6. März 2020:

Frauenflohmarkt im Fürstenau: "Schranknieten-Markt" heißt die Kleiderbörse von Frauen für Frauen am Freitag von 19 bis 21 Uhr in der IGS Fürstenau.

Anzeige Anzeige

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 7. März 2020:

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag und Sonntag, 7. und 8. März:

Medienflohmarkt in Rieste: Bücher, Filme, Musik, Hörspiele und mehr gibt es bei der Medienbörse am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr in der Johannissschule Rieste.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 8. März:

Basar in Bissendorf: Der Förderverein der Kita am Berg lädt zum Basar rund ums Kind am Sonntag von 14 bis 16 Uhr in der Schule am Berg in Schledehausen ein.

Der Förderverein der Kita am Berg lädt zum Basar rund ums Kind am Sonntag von 14 bis 16 Uhr in der Schule am Berg in Schledehausen ein. Lady Time in Glandorf: Einen Frauenflohmarkt veranstaltet der Förderverein der Ludwig-Windthorst-Schule Glandorf am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Schulaula.

Einen Frauenflohmarkt veranstaltet der Förderverein der Ludwig-Windthorst-Schule Glandorf am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Schulaula. Frauensache in Hilter: Und noch ein Frauenflohmarkt, nämlich am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Ulrich-Raue-Sporthalle, veranstaltet vom TuS Hilter.

Flohmarkt im Emsland: Flohmarkttermin am 7. und 8. März

Im Emsland kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende hier auf ihre Kosten.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 7. März

Kinderkleider und Spielzeug in Haren: Für Schwangere ist die Börse für Kinderkleider- und Spielzeug am Samstag im Bischof-Demann-Haus in Haren bereits ab 13.30 Uhr geöffnet. Die regulären Öffnungszeiten sind von 14 bis 16 Uhr.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 8. März

Spielzeug- und Kleiderbörse in Papenburg: Die Börse im Familienzentrum St. Michael in Papenburg öffnet am Sonntag von 15 bis 16.30 Uhr.

Die Börse im Familienzentrum St. Michael in Papenburg öffnet am Sonntag von 15 bis 16.30 Uhr. Imkerei-Geräteflohmarkt in Meppen: Beim Imkertreff des Kreisimkerverbands Emsland im Bienenzentrum Kossehof wird am Sonntag von 10 bis 12 Uhr auch Imkerzubehör ge- und verkauft.

Mehr Flohmärkte in der Region finden Sie auch auf unserem Veranstaltungsportal www.noz.de/veranstaltungen/flohmarkt

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare oder senden Sie eine E-Mail an termine@noz.de!