Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 1. bis 3. November 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine vom 1. bis 3. November 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Freitag, 1. November 2019:

Flohmarkt in der Halle Gartlage: Heute beginnt der Herbstjahrmarkt an der Halle Gartlage. Der Flohmarkt in der Halle Gartlage öffnet deshalb heute von 14 bis 21 Uhr seine Pforten.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag 2. November 2019:

Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden. Wegen des Herbstjahrmarkts mit verlängerter Öffnungszeit von 8 bis 21 Uhr.

Anzeige Anzeige

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 3. November 2019:

Flohmarkt in der Halle Gartlage: Nach der Karusssellfahrt auf dem Herbstjahrmarkt kann von 14 bis 21 Uhr beim Trödelmarkt in der Halle Gartlage gefeilscht und gehandelt werden.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 2. und 3. November 2019

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 2. November 2019:



Medienbörse in Rieste: In der Johannesschule findet von 10 bis 16 Uhr eine Medienbörse statt.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 3. November 2019:

Medienbörse: Von 10 bis 16 Uhr geht die Medienbörse in der Johannesschule in die zweite Runde.

Von 10 bis 16 Uhr geht die Medienbörse in der Johannesschule in die zweite Runde. Flohmarkt „rund ums Pferd“ in Bissendorf: Beim Flohmarkt auf der Reitanlage Meyer zu Reckendorf wird von 14 bis 17 Uhr alles rund um das Pferd und den Reiter angeboten.

Flohmarkt im Emsland: Termin am 2. November 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 2. November 2019:

Flohmarkt in Sögel: Beim Flohmarkt in der evangelischen Markuskirche wird von 15.30 bis 17 Uhr Kinderkleidung, Spielzeug und vieles mehr verkauft.

Flohmarkt in Westfalen: Termine am 2. und 3. November 2019

Im benachbarten Westfalen kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen am Samstag, 2. November 2019:

Hallentrödelmarkt in Lengerich: Beim Hallentrödelmarkt in der Gempt-Halle gibt es von 8 bis 17 Uhr für Groß und Klein etwas zu erwerben.

Flohmarkt in Westfalen am Sonntag, 3. November 2019:

Hallentrödelmarkt in Lengerich: Von 11 bis 18 Uhr kann beim Trödelmarkt in der Gempt-Halle gefeilscht und gehandelt werden.

Flohmärkte in der Region finden Sie auch auf unserem Veranstaltungsportal www.noz.de/veranstaltungen/flohmarkt



Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!