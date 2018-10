Berlin. Eigentlich sollte der niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pistorius für seine lädierte Partei in die Bresche springen. Stattdessen kündigt er auch für die Landtagswahl in Hessen eine Niederlage an.

Neben der CSU ist auch die SPD bei der Bayernwahl desaströs abgestürzt. Die Sozialdemokraten finden sich mit 9,7 Prozent nur noch als einstellige Partei im Landtag wieder. Erklären sollte dieses katastrophale Ergebnis am Sonntagabend der niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pistorius in der Talkshow "Anne Will". Doch der prophezeite der eigenen Partei bei der kommenden Landtagswahl in Hessen gleich wieder ein schlechtes Ergebnis.

Weiterlesen: Warum Andrea Nahles wirklich aus dem ARD-Interview floh



SPD hat in Bayern ohnehin einen schlechten Stand

"Die SPD ist in Bayern immer eine Diaspora-Partei gewesen“, mit diesem Satz erklärt Pistorius den Verlust von 10,9 Prozent im Freistaat im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren. Der Austritt aus der Großen Koalition sei jedoch keine Alternative, sagt der 58-Jährige mit Blick nach Berlin. "Wir können doch jetzt nicht wegen einer verlorenen Landtagswahl die Brocken hinschmeißen."





Pistorius vergleicht SPD mit dem HSV

Zu Gast im Studio ist auch die "Spiegel"-Journalistin Melanie Amann, die der SPD eine düstere Zukunft vorhersagt: "Die Große Koalition rutscht immer weiter in Richtung Abgrund. Die SPD hat Glück, dass jetzt erstmal alle auf die CSU gucken. Aber was, wenn die Wahl in Hessen ähnlich schlecht läuft?" Und noch deutlicher: "Die SPD befindet sich im freien Fall und Andrea Nahles wird noch geschwächter."

Pistorius nimmt diesen Ausblick zum Anlass, einen Vergleich mit dem abgestiegenen HSV anzustellen und gleichzeitig für Andrea Nahles zu werben: "Ich will mal ein Fußballbild bemühen: Der HSV hatte in den letzten elf Jahren 17 Trainer. Die SPD kommt im gleichen Zeitraum auf neun Vorsitzende. Trainerwechsel alleine lösen in der Regel keine Probleme, sonst wäre der HSV heute nicht in der Zweiten Liga.“

Anzeige Anzeige

Und dann folgt noch ein fataler Satz: "Ich glaube nicht, dass wir klug beraten sind, jetzt schon wieder die Pferde zu wechseln, nur weil zwei Landtagswahlen verloren gegangen sind."

Anne Will hakt sofort amüsiert nach: "Haben Sie die zweite schon mit eingerechnet?" Und die Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (40, CSU) bringt gleich den hessischen SPD-Spitzenkandidaten ins Spiel: "Herr Schäfer-Gümbel freut sich!" Aus dem Publikum kommt prompt Gelächter.

Weiterlesen: Warum auch die CSU ihr Fett weg bekam



Aussage sorgt für Spott auf Twitter

Schnell – aber dennoch zu spät – versucht Pistorius noch zurückzurudern: "Wir werden in Hessen ein gutes Ergebnis erzielen, aber wir werden mit Sicherheit nicht die stärkste Kraft werden. Ich glaube nicht an eine Niederlage." Unter den Internetnutzern hat er den Spott aber längst schon sicher: