Geschichten am Kamin – Heute: Der Weihnachtstraum (Folge 3)

In Folge drei unserer "Geschichten am Kamin" erzählt Poetry Slammer Florian Wintels einen Weihnachtstraum in Reimform.

dpa/Sina Schuldt/Grafik: noz

Osnabrück. "Geschichten am Kamin" – so haben Sie Weihnachten von Ihrer Zeitung garantiert noch nie gehört. Passend zur kalten Jahreszeit bringen wir Ihnen an jedem Samstag im Advent herzerwärmende und lustige Wintergeschichten zum Hören für die ganze Familie.