Liebe Erwachsenen, Eltern und Großeltern,

normalerweise beantwortet Ole jede Woche eine neue Kinderfrage. Dafür spricht die schlaue Eule mit Prominenten, Wissenschaftlern und Experten und schaut bei jeder Frage genau hin. Doch in den Schulferien dürfen mal die „Großen“ ran!

Sind Sie auch manchmal „lost“, wenn es um „TikTok“ oder Influencer geht, aber es ist dann doch „super-cringey“ danach zu fragen? Und was bedeutet das eigentlich: Lost, Cringe und Co?

Ok, Boomer: dann mal her mit Ihrer Frage! Denn jetzt dürfen Sie ran. Welches Kinder- oder Jugendthema ist für Sie Neuland? Stellen Sie uns Ihre Frage per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334 und zusammen mit ganz besonderen Expertinnen und Experten gehen wir Ihre Frage nach!