In unterschiedlichen Regionen Deutschlands, klingt die deutsche Sprache oft auch unterschiedlich - aber warum eigentlich?

imago images/panthermedia/Grafik: SVZ

Osnabrück. Wie sind Dialekte entstanden und was ist das überhaupt: ein Dialekt? Wie konnte sich aus all den verschiedenen Sprachen in Deutschland eine gemeinsame entwickeln? Das lässt sich Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ dieses Mal von dem Fernsehmoderator und Autor Yared Dibaba erklären.