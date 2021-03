Osnabrück. Wie kann uns eine Impfung schützen? Welche Arten von Impfungen gibt es und was ist das besondere an der Covid-Impfung? Dieser Frage geht Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ zusammen mit dem Molekularbiologen und Wissenschaftskabarettisten Martin Moder nach.

Anleitung Wie funktioniert der Audioplayer? Mit einem Klick auf das Play-Symbol im oben stehenden Audioplayer starten Sie die neue Folge des Kinderpodcasts “Ole schaut hin". Sie wollen zu einer älteren Folge springen? Gar kein Problem! Klicken Sie einfach auf die blaue Schrift "Alle Beiträge der Playlist", um eine Übersicht über alle Folgen des Podcasts zu bekommen. Mit einem weiteren Klick auf einen der Titel, wechseln Sie zur jeweiligen Folge. Ihnen wird keine Playlist angezeigt? Dann finden Sie alle Folgen auch auf www.noz.de/kinderpodcast

Im Moment wird wegen des Coronavirus viel über das Thema Impfen diskutiert. Aber wie funktioniert so eine Impfe genau? Das möchte diesmal Marie von Ole wissen. Der blauen Eule fallen da direkt noch weitere wichtige Fragen ein: Welche Arten von Impfungen gibt es und welche Krankheiten konnten wir schon durch Impfungen besiegen? All das wird im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.



Was bedeutet das für uns?

Und dafür spricht die große, blaue Eule dieses Mal mit dem Molekularbiologen und Wissenschaftskabarettisten Martin Moder. Martin ist Autor populärwissenschaftlicher Bücher und Teil der Wissenschaftskabarettgruppe "Science Busters" und spricht immer wieder unterhaltsam über wissenschaftliche Themen – und so eben auch über das Impfen.

Ingo Pertramer



Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.