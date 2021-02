Osnabrück. Warum wünschen wir uns Knochenbrüche, wenn wir uns eigentlich Glück wünschen? Woher kommt das Sprichwort und was sind Sprichwörter überhaupt? All diese Fragen klärt Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ mit dem Schauspieler und Moderator Christian Bahrmann aus der Fernsehsendung Kikaninchen.

Was bedeutet das für uns?

Und dafür spricht die große, blaue Eule dieses Mal mit dem Schauspieler, Sänger und Moderator Christian Bahrmann. Christian ist seit 13 Jahren an der Seite vom Kikaninchen und singt, tanzt und spielt im Kika zusammen mit dem kleinen blauen Kaninchen durch die Sendung. Christian erklärt Ole woher das Sprichwort kommt und welche anderen kuriosen Sprichwörter es in der deutschen Sprache noch so gibt