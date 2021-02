Osnabrück. Kann ich auch zu Hause leckeres Obst und gesundes Gemüse selber anbauen? Braucht es dafür einen Garten oder geht das auch auf dem Balkon oder in der Küche? Diese Fragen klärt Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ mit der Journalistin und Fernsehmoderatorin Judith Rakers.

Wie kann ich Obst und Gemüse selber anpflanzen? Worauf muss ich achten, wenn ich selbst anbauen, züchten und ernten will? Was wächst zu welcher Jahreszeit und wie lange muss ich eigentlich warten, wenn ich mir eine eigene Tomatensauce kochen will? All diesen Fragen geht Ole im Kinderpodcast auf den Grund.



Was bedeutet das für uns?

Und dafür spricht die große, blaue Eule dieses Mal mit der Journalistin, Fernsehmoderatorin und Tagesschausprecherin Judith Rakers. Die baut bereits seit einigen Jahren ihr eigenes Obst und Gemüse an und kennt sich daher mit dem Thema besonders gut aus. Judith Rakers erklärt Ole wie das überhaupt geht, worauf er achten muss und wann die beste Zeit ist, um zu pflanzen und zu ernten.