Osnabrück. Experimente durchführen, wissenschaftliche Probleme lösen, wichtige Fragen stellen – so ein Forscher hat schon einen ganz schön komplizierten, aber auch spannenden und wichtigen Job. Aber wie wird man eigentlich Forscher? Diese Frage klärt Eule Ole im Kinderpodcast "Ole schaut hin" mit dem Naturwissenschaftler und Moderator Vince Ebert.

Beobachten, genau hinschauen, Experimente durchführen und mit den Ergebnissen neues Wissen erlangen – das ist der Job von Forschern oder auch Wissenschaftlern. Eule Ole sieht sich selbst ja auch ein wenig als Forscher, schließlich schaut der blaue Vogel sich die Fragen und Probleme der Kinder ganz genau an und sucht dann nach Antworten. Aber wie wird man eigentlich so ein richtiger Forscher? Das möchte Luis in der neuen Folge des Kinderpodcasts von Ole wissen.

Was macht eigentlich ein Wissenschaftler?

Deswegen hat die blaue Eule direkt mal nach einem Forscher geforscht, der diese spannende Frage beantworten kann. Und zwar ist das Vince Ebert. Der ist nicht nur Naturwissenschaftler – genauer gesagt Physiker – sondern tritt auch im Fernsehen auf als Kabarettist und Moderator. Viele kennen ihn zum Beispiel aus der ARD-Sendung „Wissen vor Acht“. Vince Ebert erklärt Ole, was so ein Forscher jeden Tag macht, warum es oft sehr lange dauert bis Wissenschaftler neue Erkenntnisse bekommen und was eigentlich der Unterschied zwischen Wissenschaft und Glauben ist. Und eine wichtige Frage darf natürlich auch nicht fehlen: Können sich Wissenschaftler auch mal irren?

dpa/Jens Kalaene