Christkind oder Weihnachtsmann – wer bringt an Weihnachten die Geschenke? Um diese Frage geht in Folge Nummer vier von Oles Weihnachtspodcast.

Osnabrück. Geschmückt steht der Weihnachtsbaum da. Was jetzt noch fehlt sind die Geschenke. Aber wer ist nun überhaupt dafür zuständig? Der Weihnachtsmann oder das Christkind? Eine Frage, die sich Ole jedes Jahr erneut stellt. In Weihnachtsfolge Nummer vier des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" will die blaue Eule das Geheimnis nun endlich lüften. Und zwar mit Hilfe von Johannes Büchs, Moderator der "Sendung mit der Maus".