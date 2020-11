Osnabrück. Frösche, die sich in Prinzen verwandeln, Hexenhäuser aus Lebkuchen und musizierende Tiere: Die Märchenwelt ist voll von magischen Orten und Gestalten. Aber steckt auch ein Funken Wahrheit in den über 200 Jahre alten Geschichten? Um diese Frage geht es in dieser Folge des Kinderpodcasts "Ole schaut hin". Zu Gast sind die Schauspieler Caroline Hellwig und Lucas Reiber, zu sehen in den diesjährigen ARD-Märchenverfilmungen.

Aschenputtel, Hänsel und Gretel, Frau Holle und viele weitere – die Liste deutscher Märchen ist lang. Die meisten von ihnen stammen von Jacob und Wilhelm Grimm, besser bekannt als die Gebrüder Grimm. Aber woher bekamen die Brüder eigentlich die Ideen für all ihre wundersamen Geschichten. Und sind es wirklich nur Geschichten oder ist das alles tatsächlich so passiert? Diese Frage hat sich wohl auch Kilian gestellt. Er möchte nämlich von Eule Ole wissen: Wie viel Wahrheit steckt in Märchen.

Die Gebrüder Grimm kann Ole für den Kinderpodcast leider nicht mehr fragen. Die lebten nämlich vor über 200 Jahren. Aber der Eule fallen da noch ein paar andere Märchen-Experten ein: Caroline Hellwig und Lucas Reiber.

Die beiden Schauspieler spielen in den neuen ARD-Märchenverfilmungen zu Weihnachten mit. Bei der Märchenserie "Sechs auf einen Streich", die am ersten und zweiten Weihnachtstag dieses Jahr zu sehen ist, spielt Caroline die Hauptrolle in "Helene, die wahre Braut" und Lucas in "Der starke Hans". Ole ist sich sicher, dass die beiden das Geheimnis um Kilians Märchenfrage lüften können. Schließlich sind sie selbst so etwas wie echte Märchenfiguren.

