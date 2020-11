Osnabrück. Er schiebt die Wolken über den Himmel und reißt uns die Mütze vom Kopf: Der Wind hat enorm viel Kraft, doch anfassen kann man ihn nicht. Aber woher kommt dieses Wetterphänomen eigentlich? Diese Frage beantwortet Eule Ole im Kinderpodcast gemeinsam mit dem ARD-Wetterexperten Karsten Schwanke.

Jetzt im Herbst ist er meist besonders stark, er fegt Blätter von den Bäumen und verwuschelt uns die Haare. Wenn er kräftig genug ist, kann man sogar einen Drachen steigen lassen. Manchmal ist er aber auch so heftig, dass er Bäume umknickt und Dachziegel von Häusern reißt. Die Rede ist natürlich vom Wind. Der Wind hat irgendwie überall seine Finger im Spiel und ist überall spürbar sobald man vor die Haustür tritt. Die große Frage ist aber: Wo kommt der Wind her? Das möchte Marie von Ole wissen und die blaue Eule gibt sich natürlich alle Mühe, im Kinderpodcast eine Antwort zu finden.

Launisches Wetterphänomen

Als Vogel kann Ole mit Sicherheit sagen: den Wind kann man nicht sehen – dafür kann man ihn aber messen, also die Windstärke. Bei 0 ist es windstill, bei Windstärke 12 redet man von einem Orkan. Viel mehr weiß Ole aber leider auch nicht über das launische Wetterphänomen.

Imago Images/Sven Simon

Deswegen hat er Karsten Schwanke um Hilfe gebeten. Der ist nämlich Meteorologe, also vereinfacht gesagt ein Experte für Wetter. Karsten Schwanke ist oft im Fernsehen zu sehen und moderiert zum Beispiel in der ARD das "Wetter vor Acht" oder die Wettervorhersage in den Tagesthemen. Wenn jemand weiß woher der Wind kommt, dann er.