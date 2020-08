Kann man Vitamine eigentlich essen? Das möchte die siebenjährige Alina in einer neuen Folge des Kinderpodcasts von Ole wissen.

dpa/Patrick Pleul/Grafik: SVZ

Osnabrück. Warum sind Vitamine so wichtig für uns? Worin sind sie enthalten? Und was sind überhaupt Vitamine? Um diese und weitere spannende Fragen zum Thema "gesunde Ernährung" geht es in der neuen Folge des Kinderpodcasts "Ole schaut hin". Die Antworten hat Gesa Dankwerth parat, Moderatorin der Kika-Nachrichtensendung "Neuneinhalb".