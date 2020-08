Einer für alle: Im Spiel "Zombie Kidz Evolution" müssen bis zu vier mutige Spieler ihre Schule gegen eine Horde Zombies verteidigen.

imago images/Grafik: SVZ

Osnabrück. 40 Alben in 40 Jahren: Das macht dem Kindermusiker Volker Rosin so schnell keiner nach. Eigentlich wollte er ja Kindergärtner werden, stattdessen unterhält er nun sowohl Eltern als auch Kinder mit Songs wie "Der Gorilla mit der Sonnenbrille" und hat unheimlich viel Spaß dabei. In Folge neun von Oles Sommertipps verrät Volker Rosin, wie all seine verrückten Lied-Ideen entstehen.