Hip Hop für Kinde: Das liefern Lukas Nimscheck (von links), Markus Pauli und Florian Sump.

Osnabrück. In Folge Nummer drei von "Oles Sommertipps" trifft die blaue Eule auf das Hamburger Kinder-Hip-Hop-Trio "Deine Freunde". Die sind nicht nur eng mit Kindermusik-Star Rolf Zuckowski befreundet, sondern saßen in diesem Jahr auch in der Jury von "The Voice Kids". Im Interview verraten die drei wie es sich anfühlt, wenn hunderte Kinder ihre Lieder singen.