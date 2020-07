Osnabrück. Action, Monster und Süßigkeiten: Der erste Spieletipp von Ole für diesen Sommer hat es in sich. Bei "Monster Match" gewinnt der Teilnehmer, der als erstes den Süßigkeiten-Dieb erwischt. Wie genau das Spiel funktioniert, und warum es solchen Spaß macht, erklären Hauke Petersen und Karsten Grosser aus der Jury von "Spiel des Jahres".

Klatsch - und schon wieder ein Monster erwischt! Das wollte doch tatsächlich etwas von Oles Süßigkeiten stibitzen. Mit ihren großen Augen hat die blaue Eule aber problemlos das gesamte Spielfeld von "Monster Match" im Blick, um blitzschnell auf die richtige Monster-Karte zu schlagen, sobald es den passenden Hinweis auf den Süßigkeiten-Dieb gibt.

"Monster Match" ist der erste von Oles sommerlichen Spieletipps. Bei dem actionreichen Kartenspiel von Kosmos ist vor allem eines gefragt: Reaktionsschnelligkeit. Geeignet ist "Monster Match" für Kinder ab sechs Jahren. Bis zu sechs Spieler können an der Monsterjagd teilnehmen. Eine Runde dauert circa zehn Minuten. In der aktuellen Folge von "Ole schaut hin" erklären Hauke Petersen und Karsten Grosser von der "Spiel des Jahres"-Jury, wie das Spiel funktioniert und warum es solchen Spaß macht.

Helden der Kindermusik und spannende Spiel-Ideen Oles Sommertipps Für gewöhnlich beantwortet Ole im Kinderpodcast "Ole schaut hin" spannende, außergewöhnliche oder auch verzwickte Fragen, die Kinder mit ihren Eltern an ihn schicken. Für den Sommer hat sich die blaue Eule für seine kleinen und großen Hörer aber etwas besonderes einfallen lassen: Oles Sommertipps. Vom 25. Juli bis zum 26. August hat Ole jeden Mittwoch und Samstag in seinem Podcast Helden der Kindermusik zu Gast oder liefert Spiele-Ideen, die garantiert die Langeweile vertreiben. Dabei sind unter anderem Rolf Zuckowski, Volker Rosin oder Deine Freunde. Zwei Mitglieder der Spiel-des-Jahres-Jury haben außerdem Veröffentlichungen wie "Monster Match", "Draftosaurus" oder "Lama" im Gepäck.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier.

