Riesige Rauchsäule: Zu sehen ist der Ausbruch des Popocatépetl in Mexiko. Aber gibt es solche Vulkane auch in Deutschland?

dpa

Osnabrück. In den Nachrichten hört man regelmäßig von gefährlichen Vulkanausbrüchen auf der ganzen Welt. Aber kann so etwas auch in Deutschland passieren? Das möchte Ole in einer neuen Folge des Kinderpodcasts "Ole schaut hin" herausfinden. Seine Fragen beantwortet Dirk Steffens, bekannt aus der ZDF-Dokureihe "Terra X".