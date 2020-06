Im Meer zu schwimmen und zu spielen macht Spaß. Aber warum schmeckt es eigentlich salzig?

Osnabrück. Wer schon einmal so richtig im Meer getaucht ist, der weiß: Meerwasser schmeckt salzig. Aber warum eigentlich? Ole hat zumindest noch nie jemanden mit einem Salzstreuer am Strand erwischt. In einer neuen Folge des Kinder-Podcasts "Ole schaut hin" holt sich die Eule Hilfe von einer Meeres-Forscherin.