Osnabrück. Nach einem langen Sommertag können sich Abends schon mal dunkle Wolken zusammenziehen, und Blitze über den Himmel zucken. Aber wie entstehen eigentlich Gewitter? Ole findet es heraus!

Ole, die schlaue Zeitungseule, hat in dieser Woche zwei Fragen zum selben Thema bekommen: Tobias möchte wissen, woher Gewitter kommen. Und Pia fragt, wie Blitze entstehen. Das lässt sich Ole natürlich nicht zwei Mal sagen.

imago images / Jan Eifert

Bei seiner Suche nach Antworten hilft ihm in dieser Woche Thomas Ranft. Normalerweise macht er die Wettervorhersage im Fernsehen. Er kennt sich mit Blitzen und Gewitter also bestens aus. Vielleicht erfährt Ole ja von ihm, was in dunklen Gewitterwolken genau passiert?

imago images / Hartenfelser

Jetzt mitmachen!

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier.

Jörn Martens

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.