Enten können schwimmen, sobald sie aus dem Ei geschlüpft sind.

Sergei Grits/AP

Osnabrück. Enten und Schwäne können schwimmen – das ist völlig klar. Aber was passiert, wenn ein Huhn oder ein Wellensittich ins Wasser fällt? Ole will in der neuen Folge seines Podcasts von einem Vogelexperten wissen, ob eigentlich alle Vögel so gut schwimmen können, wie die Ente.