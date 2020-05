Im Kinderpodcast "Ole schaut hin" geht es in dieser Woche um Obst: Ole möchte wissen, warum es an manchen Bäumen wächst.

Foto: Imago Images, Grafik: NOZ

Osnabrück. Es ist schon komisch: An manchen Bäumen wachsen süße Äpfel, an anderen giftige Beeren. Warum ist das so? Diese Frage beantwortet Ole, die schlaue Zeitungseule, in dieser Podcast-Folge – zusammen mit Peter Wohlleben.