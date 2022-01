Osnabrück. Regionale News zum Anhören – Erfahrt täglich im noz Audio Snack, was ihr jetzt aus eurer Region wissen müsst. Jetzt wieder mit regionalem Corona-Update.

Die Mensen im Schlossgarten und am Westerberg in Osnabrück teilen Essen nur noch an Geimpfte und Genesene aus. Mehr dazu im Schwerpunkt des Audio Snack.

Alle Themen des aktuellen Audio Snack zum Nachlesen und Nachhören:



Mehr Infos zum Audio Snack

Was ist der Audio Snack? Hört in unter drei Minuten, was für euch wichtig ist. Wir geben euch täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in der Region Osnabrück und dem Emsland: ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus.



Wie funktioniert der Player? Play-Symbol im Player (unter der Überschrift) klicken und Audioplayer starten. Auf Alle Beiträge der Playlist klicken, um weitere Hör-Beiträge abzuspielen. Euch wird keine Playlist angezeigt? Klickt hier: noz.de/audiosnack Hinweis: Achtet darauf, dass eure Lautsprecher angeschlossen sind und der Ton an ist.

Wie verpasse ich keine aktuelle Folge mehr? Den Audio Snack könnt ihr in eurer News App jetzt auch abonnieren. So verpasst ihr keine Folge mehr und seid immer top informiert über eure Region. Geht in der App einfach auf: Einstellungen Push-Benachrichtigungen Scrollt nach unten Setzt einen Haken bei „Audio Snack“ Bestätigt eure Auswahl mit dem blauen Haken unten rechts