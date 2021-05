Osnabrück. Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im NOZ Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

„Lassen Sie mich die beste Nachricht gleich an den Anfang meiner Ausführungen stellen: Wir haben die 3. Welle überwunden.“ – Mit diesen Worten richtete sich am Dienstag, Ministerpräsident Stephan Weil, in seiner Regierungserklärung an den Landtag. Ist das das Ende der Pandemie?



Alle Themen des aktuellen Audio Snack zum Nachlesen:

Was ist der Audio Snack?

Wir geben Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in der Region Osnabrück und dem Emsland (Mo. - Fr.: 5 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wie funktioniert der Audio-Player?

Mit einem Klick auf das Play-Symbol im oben stehenden Audioplayer starten Sie den „NOZ Audio Snack“. Sie wollen zu einem älteren Artikel springen? Gar kein Problem! Klicken Sie einfach auf die blaue Schrift „Alle Beiträge der Playlist“, um eine Übersicht über alle Audio Snacks zu bekommen. Mit einem weiteren Klick auf einen der Titel, wechseln Sie zum jeweiligen Beitrag.

Ihnen wird keine Playlist angezeigt? Klicken Sie hier.

Wo kann ich den „NOZ Audio Snack“ hören?

Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach über unsere Apps auf Ihrem Smartphone oder über Alexa hören. Alle Infos dazu finden Sie hier: Audio auf dem Handy. Für Menschen ohne Internet-Zugang bieten wir die Möglichkeit an, unser Update über das Telefon zu hören. Einfach folgende Nummer wählen und wissen, was heute wichtig ist: 0541/96325818.